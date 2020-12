Anmeldung für Gottesdienste an Heiligabend nötig

Wegen der Corona-Pandemie bietet die evangelische Kirchengemeinde Spaichingen über die Weihnachtstage mehr Gottesdienste als üblich an. Allerdings sind für alle Gottesdienste am 24. Dezember Reservierungen nötig und jeder angemeldete Besucher erhält eine Platzkarte, wie die Kirchengemeinde mitteilt. Die Farbe der Platzkarte enspricht der Uhrzeit des Gottesdienstes, den man gewählt hat und sollte zum Gottesdienst mitgebracht werden.

Die evangelische Kirchengemeinde bietet an Heiligabend fünf verschiedene Gottesdienste an. Der erste findet um 14.30 Uhr statt mit einer kleinen Gruppe von Choropax und dauert circa 45 Minuten, erlaubt sind 50 Personen. Jeweils 80 Personen dürfen bei den Familiengottesdiensten mit Krippespiel der Kinderkirche um 16 und 17 Uhr zusammenkommen. Denn diese beiden Gottesdienste sollen bei jedem Wetter im Freien vor der Kirche gefeiert werden und dauern circa eine halbe Stunde. Aber auch hierfür müssen sich die Besucher anmelden. Um 18.30 Uhr dürfen dann wieder 50 Personen in der Kirche zur Christvesper zusammenkommen. Hier spielt ein Bläserensemble des Posaunenchors. Den Tag beschließt die Christmette um 22 Uhr mit ebenfalls 50 erlaubten Teilnehmern.

Für die Gottesdienste an den Weihnachtsfeiertagen ist keine Anmeldung nötig. Am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es einen Gottesdienst um 10 Uhr und einen um 11 Uhr. Die Teilnehmerzahl liegt jeweils bei 50 Personen. So wie auch am zweiten Weihnachtsfeiertag, an dem ein Gottesdienst um 10 Uhr stattfindet.

Anmeldungen sind telefonisch unter 07424/2577 oder persönlich im Pfarramt zu den Öffnungszeiten möglich, aber auch per Mail unter pfarramt.spaichingen@elkw.de