Sieben Monate ist Anissa aus dem Landkreis Tuttlingen in Bolivien gewesen, bis die Corona Pandemie sie Ende März zur Rückreise zwang. In der Stadt Santa Cruz de la Sierra engagierte die 20-Jährige sich als Freiwilligendienstleistende in einem Kinderheim. Jetzt teilt sie ihre Eindrücke auf einer Webseite.

Seit vergangener Woche hat die junge Frau begonnen, ihre Eindrücke, Erlebnisse und Geschichten in mit Fotos und Musik untermalten Stories nach und nach onlinezu veröffentlichen, sodass alle Interessierten virtuell auf eine Reise durch ihre Zeit in Bolivien gehen können.

Entstanden ist das Projekt „Story Hopping durch Bolivien“ mit persönlichen Erfahrungen und Abenteuern direkt aus dem Leben, so eine Pressemitteilung des Netzwerks International in Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendreferat Spaichingen.

Die Geschichten zeigen die vielen Facetten Anissas Bolivien-Abenteuers: Sie erzählt vom Ankommen in einem erstmal fremden Land, davon wie sie die politischen Unruhen nach der Präsidentenwahl 2019 erlebte, von tropischen Weihnachten und wieso sich ihre Einsatzstelle mehr und mehr wie eine zweite Familie und nicht wie Arbeit anfühlte.

Sie beschreibt die Erwartungen mit denen sie losgezogen war und stellt sie ihren tatsächlichen Erfahrungen gegenüber. Unter dem Titel „Typisch Bolivien“ erfahren die Leser und Leserinnen, was Bolivien für sie ausmacht und erhalten außerdem das Rezept für ihr bolivianisches Lieblingsgericht. Den Lesenden erwarten, so die Mitteilung, keine beschönigten Berichte, sondern echte und ehrliche Erzählungen, Fotos und Tipps einer 20-Jährigen aus dem Landkreis.

Alle, die sich vorbereiten möchten auf einen Auslandsaufenthalt, neugierig sind auf Lateinamerika oder einfach – zumindest gedanklich – auf Reise gehen möchten, seien herzlich eingeladen, die Seite zu besuchen.

„Story Hopping” funktioniert dabei ähnlich, wie ein Adventskalender. Jeden zweiten Tag gibt es auf folgender Website eine neue Geschichte, die aufgerufen werden kann: https://freiwilligendienstbolivien.jimdofree.com/

