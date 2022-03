Angebranntes Essen ruft Feuerwehr auf den Plan

Ein Gebäudebrand in der Hauptstraße ist am Mittwochmittag um 12.05 Uhr gemeldet worden. Der herbeigerufen Löschzug der Spaichinger Feuerwehr nahm zwar Rauch aus einem Gebäude wahr. Aber die mit Atemschutz ausgestatteten Feuerwehrleute fanden bei ihrer Suche nach möglicherweise gefährdeten Menschen im Gebäude die Ursache für die Rauchentwicklung schnell: ein angebranntes Essen in einer Wohnung rauchte.

Alle Personen im Gebäude hatten zu diesem Zeitpunkt bereits das Gebäude verlassen. Mehrere Personen wurden durch den Rettungsdienst in Augenschein genommen, so der Bericht der Feuerwehr.

Die Feuerwehrleute lüfteten die Einsatzstelle. Im Einsatz war die Feuerwehr Spaichingen mit fünf Fahrzeugen und 17 Mann. Zudem waren die Polizei, die Ortspolizei, der Rettungsdienst sowie die Schnelleinsatzgruppe des DRK Spaichingen im Einsatz. Im Laufe des Einsatzes kam es im Bereich Hauptstraße/B14/Robert-Koch-Straße zu Verkehrsbehinderungen.