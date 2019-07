Angebranntes Essen ruft Feuerwehr auf den Plan

Kleine Ursache, große Wirkung: angebranntes Essen und die Abwesenheit der Bewohner hat am Dienstagabend die Spaichinger Feuerwehr, die Polizei und das DRK auf den Plan gerufen. Gegen 19.15 Uhr hatten aufmerksame Nachbarn den Warnton eines Rauchmelders und Brandgeruch in der Hindenburgstraße wahrgenommen und den Notruf 112 gerufen.

Die Meldung der Nachbarn bestätigte sich vor Ort, so die Feuerwehr. Des Weiteren wurde den Einsatzkräften gesagt, dass der Bewohner kurz zuvor das Haus verlassen hatte. Ein Zugang zur Wohnung war daher nicht ohne Weiteres möglich.

Da von außen keine größere Brandentwicklung in der Wohnung erkennbar war, gingen die Feuerwehrleute aber von keinem größeren Brandereignis aus und konnten die Wohnungstrür so öffnen, dass kein größerer Schaden entstand. Zwei Wehrmänner gingen mit atemschutz ausgestattet in die verrauchte Wohnung und fanden auf dem Herd das angebrannte Essen, das sie löschten und hinaustrugen.

Im Anschluss wurde die Wohnung mit einem Drucklüfter vom Rauch befreit, danach konnte die Wohnung wieder an den zwischenzeitlich zurückgekehrten Bewohner übergeben werden. Außer dessen Schrecken und dem verkohlten Topf entstand kein Schaden.

Im Einsatz war die Feuerwehr Spaichingen für rund eine Stunde mit 14 Mann und fünf Fahrzeugen. Daneben war die Polizei, der Rettungsdienst sowie die SEG des DRK Spaichingen vor Ort.