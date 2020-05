Andreas Franz wird neuer SVS-Trainer

Der SV Spaichingen hat einen neuen Trainer verpflichtet: Andreas Franz wird künftig die aktive Fußball-Mannschaft betreuen, sobald der Ball wieder rollt. Er löst Michael Schnee ab, der vor kurzem überraschend und nach nur wenigen Monaten beim SVS seinen Weggang zum derzeitigen Landesligisten TSV Nusplingen erklärt hatte.

Andreas Franz steht dem aktuellen Kreisliga-B-Ligisten ab dem 1. Juli zur Verfügung. „Mit einer jungen und spielstarken Mannschaft sowie einer hervorragenden Jugendarbeit im Rücken schauen wir zuversichtlich in die kommenden Jahre. Gerade auch bei der für uns so wichtigen Einbindung unserer talentierten Juniorenspieler sind wir sicher, mit Andreas Franz den richtigen Trainer zu bekommen“, so SVS-Abteilungsleiter Mario Nenovici, der sportliche Leiter Norbert Zucht und Teammanager Günter Wibiral.

Andreas Franz ist derzeit noch Co-Trainer beim F-Team des SC 04 Tuttlingen. Zuvor betreute er dort fast 15 Jahre lang erfolgreich Jugendmannschaften von den E- bis zu den A-Junioren. Dreimal schaffte er den Bezirksmeistertitel, zuletzt mit den A-Junioren im Jahr 2016. Franz absolviert aktuell den C-Trainer-Lehrgang. In seiner Jugend und bei den Aktiven kickte er beim damaligen TV Jahn Tuttlingen und spielte dabei längere Zeit in der baden-württembergischen Auswahl. Verletzungsbedingt endete seine aktive Karriere im Alter von 25 Jahren. Der SVS steht derzeit auf dem Relegationsplatz 3 und war optimistisch, den Aufstieg in dieser Saison zu erreichen. Die Corona-Situation machte dem Ziel jedoch nun einen Strich durch die Rechnung. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Andreas Franz und wollen mit ihm den Aufstieg in die Kreisliga A schaffen“, so die SVS-Verantwortlichen.