An Ostern erklingt in der Stadtpfarrkirche viel Musik

An den Kar- und Ostertagen wird in der Stadtpfarrkirche St. Peter und Paul wieder viel Kirchenmusik zu hören sein. Der Gottesdienst am Gründonnerstag um 20 Uhr wird von der Gregorianikschola mit lateinischen und deutschen Gesängen zum Gründonnerstag mitgestaltet, Einsingen ist um 19.30 Uhr in der Kirche.

Am Karfreitag wird der Familiengottesdienst um 10.30 Uhr laut Pressemitteilung von den Sängern der Vorschola, Kinder- und Jugendkantorei musikalisch mitgestaltet. Einsingen ist um 10 Uhr in der Kirche. Im Rahmen der Karfreitagsliturgie um 15 Uhr wird der Kirchenchor die Johannespassion von Joseph Röösli singen, Solisten sind Bernd Thern, Alois Spiegel und Gebhard Lipp. Unter anderem ist auch die Motette „Ave verum corpus“ von William Byrd zu hören. Einsingen für den Chor ist um 14.30 Uhr im Edith-Stein-Haus.

Die Karmette um 18.30 Uhr wird von der Gregorianikschola mitgestaltet, unter anderem mit Psalmen und dem gesungenen Klagelied des Propheten Jeremia. Abends um 20 Uhr ist die Generalprobe für Ostern mit Kirchenchor und Orchester. Die musikalische Gestaltung der Osternacht wird im Wechsel von Chor und Band von S(w)ingingPool, Gregorianikschola und der Gemeinde selbst übernommen. Einsingen für S(w)inging Pool ist um 19.15 Uhr auf der Orgelempore.

Am Ostersonntag wird der Kirchenchor im Gottesdienst um 10.30 Uhr die „Missa in C-Dur („Orgelsolomesse“) für Soli, gemischten Chor, Orchester, zwei Trompeten, Pauken und Orgel von W.A. Mozart singen. Außerdem erklingt unter anderem das „Halleluja“ aus Händels Messias. Als Solisten wirken Ute und Andreas Gerteis, Kira Bögelspacher und Bernd Thern mit. Die Orgel spielt Wilfrid Striker. Am Abend um 18.30 Uhr ist die Gemeinde eingeladen, den Festtag mit der mehrstimmig gesungenen Ostervesper ausklingen zu lassen, Orgel: Volker Schweizer.

Am Ostermontag wird der Kirchenchor die Orchestermesse und das ganze Programm vom Sonntag auf dem Dreifaltigkeitsberg im Rahmen des Gottesdiensts um 9.30 Uhr nochmals singen. Am Freitag nach Ostern probt um 19.30 Uhr im Edith-Stein-Haus das „Männerchorprojekt“ für das Herbstkonzert.