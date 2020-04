Ampelausfall führt zu Stau

Dauerrot der Ampelanlage an der Einmündung der Straße „Obere Wiesen“ in die Bundesstraße 14 hat am Mittwochmittag zu einem Verkehrsstau geführt.

Zur Auflösung des Verkehrsstaus erfolgte eine polizeiliche Verkehrsregelung durch Polizeibeamte des Polizeireviers Spaichingen. Die Störung der Ampelanlage beseitigte am Nachmittag ein durch die Straßenmeisterei beauftragter Techniker.