Klima-Aktivisten haben erneut einen Baum am Rande der Ravensburger Altstadt besetzt. Erst am Dienstag war nach 18 Tagen ihr Protestquartier in der Schussenstraße von der Polizei geräumt worden. Nun gibt es ein neues Lager in der Krone eines Baumes in der Karlstraße.

Nach Informationen der Umweltschützer wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein neues Baumhaus an der Ecke Karlstraße/Eisenbahnstraße errichtet. Mit dieser Protestaktion soll darauf hingewiesen werden, dass weder die Stadt noch der Landkreis Ravensburg ihren ...