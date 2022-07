Am Wochenende ist es soweit: Vorfreude auf den Spaichinger Primtalsommer

Von Samstag, 16. Juli, 5 Uhr, bis Sonntag, 17. Juli, voraussichtlich 23 Uhr (oder früher, sobald alles aufgeräumt ist), ist die Hauptstraße zwischen Angerstraße und Sallancher Straße voll gesperrt. Der Verkehr wird über die Angerstraße und die Sallancher Straße umgeleitet. (fawa)

Am Samstag um 14 Uhr: und am Sonntag um 11 Uhr: treten The Dukes bei den ’Traktorenfreunden auf.

Samstag, 16. Juli

Am Samstag sind auf der Bühne auf dem Marktplatz folgenden Auftritte geplant:

14 Uhr: Original Banater Echo Mucik & Tanz

16 Uhr: Feuerwehr Schauübung

16.15 Uhr: GHV-Modenschau

17.15 Uhr: Narrenzunft: Hästräger-Tanz

17.30 Uhr: SVS: Lateinformation-Tanz

18 Uhr: Danceloft: Tanz

19 Uhr: Stadtkapelle

21.30 Uhr: Sudden Inspiration

Auf der Bühne auf dem Kreuzplatz treten auf:

15 Uhr: Coverband Caro

18 Uhr: Pink Pussy Cats

20.30 Uhr: Reconstruckdead/Madhouze

Sonntag, 17. Juli

Auf der Bühne Marktplatz:

11 Uhr: Stadtkaplle

12 Uhr: Prime Time Big Band

13 Uhr: SVS: Boogie-Woogie-Tanz

13.30 Uhr: SVS: Line Dance

13.30 Uhr: SVS: Rollschuh-Show

14.30 Uhr: Danceloft: Tanz

15 Uhr: Feuerwehr-Schauübung

15 Uhr: Soundstorm

Auf der Bühne am Kreuzplatz:

11 Uhr: Die zwei Hofemer

12.30 Uhr: Rupert-Mayer-Schule

12.45 Uhr: Afrikanische Trommeln

14 Uhr: Auftritte der Kindergärten

15.15 Uhr: Türkischer Elternbeirat: Tanz

15.45 Uhr: TV Spaichingen: Hiphop

16 Uhr: Duo Cordial