Am Sonntag ist das Spaichinger Freibad ein letztes Mal in diesem Jahr geöffnet

Das Freibad Spaichingen hat am 3. Oktober 2021 zum letzten Mal geöffnet. Nach einem besonders verregneten und eher kühleren Sommer haben über 35 800 Gäste die Freibadatmosphäre trotzt erschwerter Pandemie-Bedingungen genossen.

Mit einem ausgefeilten Hygienekonzept konnten die Badegäste ab dem 5. Juni aber alle Schwimmbecken, Rutsche und Sprungturm benutzen. Dies zuerst im Zwei-Schicht-Betrieb und später mit durchgehenden Öffnungszeiten, als Vorgaben der Corona-Verordnungen etwas gelockert wurden.

Als besonderes Highlight wurde eine Beachbar mit zwei Holzhütten, Liegestühlen und Sitzsäcken aufgestellt. Mit Hintergrundmusik und kühlen Getränken sowie Cocktails konnten die Gäste entspannen und sich sonnen.

Wann die Badesaison 2022 beginnt, hängt von den Pandemie-Bedienungen im nächsten Jahr ab und wird der Lage entsprechend angepasst. Technische und personelle Vorbereitungen für einen erfolgreichen Start sind für den Winter/Frühjahr eingeplant und werden von der Stadtverwaltung umgesetzt.

Das Freibad-Team lädt alle Freibadfans am Sonntag, 3. Oktober, ab 14 Uhr zum letzten Schwimmen mit Sekt und Kaffee ein. „Vielen Dank an alle Beteiligten, die dazu beigetragen haben, das Freibad zu einem attraktiven Erholungsort für alle Spaichinger und Gäste aus umliegenden Gemeinden zu gestalten“, so die Stadtverwaltung.