Am 8. September startet der Denkinger Seifenkisten-Cup

Bereits zum 16. Mal veranstaltet die Narrenzunft im Rahmen des Kinderferienprogrammes ein Bobby-Car- und Seifenkistenrennen. Das Rennen findet am Samstag, 8. September, in der Marienstraße/Hintere Gasse statt. Auf dem Areal des früheren Bauhofes befindet sich die Rennleitung. Das Rennen selbst ist in fünf beziehungsweise sieben Klassen eingeteilt.

In der Klasse eins starten die Jungen und Mädchen bis acht Jahre mit ihrem Bobby-Car. Ein eigener Bobby-Car ist möglichst mitzubringen. Es besteht Helmpflicht, lange Hose und lange Oberbekleidung sind Vorschrift, wobei Knie- und Ellenbogenschützer wünschenswert wären. Start für die Bobby-Car-Fahrer ist um 12.31 Uhr. Möglichkeit zur Probefahrt besteht um 11.45 Uhr. Treffpunkt für alle Teilnehmer ist um 12.30 Uhr beim früheren Bauhofareal. Es wird kein Startgeld erhoben. Alle Teilnehmer erhalten Preise.

Der Start für das Seifenkistenrennen ist ab 13 bis 17 Uhr beliebig möglich. Das Rennen besteht aus zwei Wertungsläufen. Probefahrten sind in der Zeit von neun bis 11.30 Uhr möglich. Die Probefahrten müssten allerdings beim Ziel angemeldet werden. Treffpunkt für alle Rennfahrer ist ebenfalls beim ehemaligen Bauhof. Eine eigene Seifenkiste ist mitzubringen. Vorgeschrieben sind: Einsitzer, Lenkung, funktionsfähige Bremse. Es besteht ebenfalls Helmpflicht. Abgeschleppt kann nur werden, wer vorne und hinten an der Seifenkiste Abschlepphaken angebracht hat. Das Startgeld beträgt ein Euro. Die Erstplatzierten erhalten Preise. Auch die originellste Seifenkiste wird prämiert.

Die Klasseneinteilung zwei a bis drei b sieht ein Rennen vor für Mädchen und Jungen jeweils bis elf Jahren und zwölf bis 15 Jahren. In der offenen Klasse können Frauen und Männer ab 16 bis 99 Jahren in ihren Kisten über die Piste flitzen.

In der Klasse sieben geht es um den „Wuhrer-Cup“, an der sich die Denkinger Vereine, private Gruppen und Firmen beteiligen können. Pro Mannschaft gehen drei Fahrer an den Start bei einem Startgeld von fünf Euro. Um eine Chancengleichheit zu haben, wird hierbei die Narrenzunft die Seifenkisten zur Verfügung stellen. Das Rennen besteht aus drei Wertungsläufen (pro Fahrer ein Lauf). Treffpunkt ist ebenfalls beim Bauhof. Es besteht Helmpflicht. Die Siegermannschaft erhält den Wanderpokal.

Neben den sportlichen Tätigkeiten hat die Narrenzunft ein ansprechendes Rahmenprogramm zusammengestellt. Ab 10 Uhr gibt es Frühschoppen und ganztägig warme Küche. Am Nachmittag warten Kaffee und Kuchen auf Abnehmer, während ein großes Unterhaltungsprogramm auf die Kinder wartet mit Kinderschminken, Mohrenkopfschleuder, und Hüpfburg.

Die Siegerehrung des Bobby-Car-Rennens ist um 15 Uhr im Narrenzunftzelt. Die Siegerehrung des Seifenkistenrennens mit Prämierung nach Rennende.