Ein besonderes Fest steht beim Dürbheimer Kirchenchor an: Chorleiter Gebhard Glemser feiert am 11. November sein 60-jähriges Dirigentenjubiläum. „Dann wird der Martinstag auch zum Gebhardstag“, meinte der Vorsitzende Florian Kühner-Feldes bei der Mitgliederversammlung. Das Ereignis wird ab 9 Uhr gefeiert mit Gottesdienst plus Stehempfang.

Bereits am 22. Juli ist der „Projekttag“ anberaumt. Der Gottesdienst ist für 10.30 Uhr geplant, anschließend bewirtet der Kirchenchor mit Weißwurst und Weckle. Eintritt ist frei, es wird um eine Spende gebeten.

Am 31. Dezember war der Chor 25 Mitglieder stark, der Altersdurchschnitt liegt bei 67 Jahren. Deshalb wird die Werbetrommel gerührt für mehr Sängerinnen und Sänger. Im Ort sollen 700 Werbeflyer verteilt werden. „Wir hoffen, dass wir so noch mehr Mitglieder gewinnen“, so Kühner-Feldes.

Nach seiner Begrüßung standen zahlreiche Ehrungen für fleißigen Probenbesuch auf dem Plan. Insgesamt gab es 39 Singstunden und 13 Auftritte. Die Anwesenheitsstatistik besagt, dass 82,6 Prozent der Mitglieder die Singstunde besuchten und 84,9 Prozent bei Auftritten dabei waren.

Geehrt für bis zu vier Fehlproben wurden Margrit Mauderer, Engelbert Mauderer, Toni Schöttle (für eine Fehlprobe), zwei Mal fehlten Monika Butsch, Anneliese Grimm, Monika Keller und Alfriede Raap, drei Mal Gertrud Glemser, Melitta Wild, Hildegard Zepf, Guido Schöttle, vier Mal Martina Keller, Irene Mattes, Mechthilde Mauch, Elfriede Mayer, Berthold Schöttle und Gebhard Glemser. Für alle gab es ein Blumengesteck.

Ausgezeichnet mit einem Präsent wurden von Kühner-Feldes für ihr Engagement, zum Beispiel beim Stühle aufstellen, Fahren, der Organisation des Ausflugs und Notenverteilen: Präses Pfarrer Robert Aubele, Kassenprüferin Petra Gerhard, Dirigent Gebhard Glemser, Notenwartin und „Mädchen für alles“ Martina Keller, zweite Vorsitzende, „Wirtin“ und Organisation bei Beerdigungen Margrit Mauderer, Schriftführerin Elfriede Mayer, Vizedirigent Armin Mesle, Kassenprüferin Sibylle Miller, Beisitzer Berthold Schöttle, Beisitzer Toni Schöttle sowie Kassierer, „Vizenotenwartin“ und fleißige Hand beim Büchereinbinden Melitta Wild.

Schriftführerin Elfriede Mayer informierte über Gottesdienst-Auftritte, den Jahresausflug nach Tübingen, die Fasnet auf dem Risiberg und den kürzlich umrahmten Gottesdienst im Altenzentrum St. Josef. Über die Finanzen des Kirchenchors berichtete Kassiererin Melitta Wild. Die Prüferinnen Petra Gerhard und Sibylle Miller bescheinigten der Kassiererin einwandfreie Arbeit.

Chorleiter Glemser lobte die Sängerschar: „Ihr geht gerne in die Singstunde.“ Präses Pfarrer Robert Aubele beantragte die Entlastung, die einstimmig erteilt wurde. Er bedankte sich dafür, was der Leiter für den Kirchenchor tue. Er sei Pfarrer in Dürbheim, Balgheim und Spaichingen und mache keine Unterschiede. „Wir sind dran, hier im Gemeindehaus St. Maria vielleicht Leuchtmittel auszutauschen“, sicherte Aubele seine Unterstützung zu.