Die festliche Beleuchtung und der wunderschöne hell erleuchtete Weihnachtsbaum vor dem Haus wiesen dem Nikolaus auch in diesem Jahr den Weg in Altenzentrum St. Josef. Auch auf den Wohnbereichen ist alles festlich geschmückt und alle Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Tagespflegegäste warten gespannt, ob der Nikolaus sie auch in diesem Jahr wieder besuchen kommt. Auf jedem Wohnbereich und in der Tagespflege ist weihnachtliche Musik zu hören. Als das Lied „Lasst uns froh und munter sein“ ertönt, ist es soweit: Der Nikolaus und sein Gefährte Knecht Ruprecht ziehen mit einem Bollerwagen in jeden Wohnbereich ein. Er verteilte an alle Bewohnerinnen und Bewohner sowie an alle Tagespflegegäste ein lecker gefülltes Nikolaussäckchen.

Zum Nikolaus-Kaffee gab es ganz traditionell Weckenmänner. Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle der Bürgerstiftung Spaichingen. Kurz vor der Nikolausfeier wurden 150 frisch gebackene, leckere Weckenmänner von der neu einberufenen Vorstandschaft der Bürgerstiftung, Herrn Michael Wientges, Herrn Giuseppe Palilla und Herrn Wienfried Keller stellvertretend an Frau Sarah Keller (Einrichtungsleitung St. Josef), für alle Bewohnerinnen und Bewohner und für alle Mitarbeitenden überreicht. Die Weckenmänner wurden sofort verspeist und haben allen sehr gut geschmeckt. Ein herzliches Vergelt´s Gott.

Ein besonderer Dank gilt auch den Musikern und Musikerinnen der Nikolausfeier, die zu einem unvergesslichen Tag für die Bewohnerinnen und Bewohner beigetragen haben. Frau Helga Baltzer aus Spaichingen spielte für die Bewohnerinnen und Bewohner am Klavier, Frau Petra Weber aus Gosheim am Akkordeon, Herr Franz Samson aus Villingen und Herr Anton Raible aus Spaichingen, beide ebenfalls am Akkordeon und unsere Studentin Frau Anna-Lena Fakler am Keyboard. Mit ihrem Einsatz zauberten sie allen Bewohnerinnen und Bewohnern und allen Tagespflegegästen ein großes Lächeln ins Gesicht.

Alles in allem war es trotz aller Corona-Schutzmaßnahmen wieder einmal ein wirklich schöner Nachmittag für alle Bewohnerinnen, Bewohner und Tagespflegegäste. Alle haben sich über die Nikolaussäckchen, die Weckenmänner, die gute Stimmung, die tolle Musik und den Besuch des Nikolaus sehr gefreut.