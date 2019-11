Die Edith-Stein-Schule Spaichingen – Katholische Berufsfachschule für Altenpflege und Altenpflegehilfe – hat am Freitag im katholischen Gemeindehaus ihr 30-jähriges Bestehen gefeiert. Zu den Ehrengästen gehörte auch Ministerpräsident a.D. Erwin Teufel. Einen zum Nachdenken anregenden Festvortrag hielt Ursula Immenschuh, Professorin für Pflegepädagogik an der Katholischen Hochschule Freiburg. Das Bild zeigt die stellvertretende Schulleiterin Marianne Metzger (links), die für ihre Arbeit am Standort Spaichingen von Gerda Reschl-Rühling, Geschäftsführerin des Instituts für soziale Berufe Stuttgart gGmbH, ein Geschenk erhielt. (Ein ausführlicher Bericht folgt.)