Altenpfegerinnen und Altenpflegehelferinnen haben Abschluss in der Tasche

Nach intensiver Vorbereitung auf das Examen sind 18 Altenpflegerinnen und elf Altenpflegehelferinnen im Rahmen einer Feierstunde an der Edith-Stein-Schule Spaichingen nach erfolgreichem Abschluss verabschiedet worden. Die Katholische Berufsfachschule für Altenpflege und Altenpflegehilfe ist Teil der Edith-Stein-Schulen Rottweil/Spaichingen. Im Mittelpunkt der Feier, die aufgrund der Corona-Verordnung nur in kleinem Rahmen stattfinden konnte, stand laut einer Pressemitteilung die Übergabe der Zeugnisse und Urkunden, welche die Absolventen nun als staatlich examinierte Pflegefachkräfte und Altenpflegehelfer*innen auszeichnen.

Mit einem Rückblick auf ein beziehungsweise drei Jahre Altenpflegeausbildung zeichnete die Leiterin des Fachbereichs Altenpflege in ihrer Ansprache den Weg der Ausbildung auf. Schon bald nach Ausbildungsbeginn seien die Auszubildenden gefordert gewesen, in der Praxis und in der Schule selbständig und eigenverantwortlich zu arbeiten. Praxisanleiter und Lehrkräfte hätten die Schülerinnen auf ihrem Weg zur Altenpflegefachkraft begleitet, sie bei der Weiterentwicklung ihrer sozialen und persönlichen Kompetenzen unterstützt und ihnen vor allem Fach- und Handlungskompetenz vermittelt. Mit dem Abschluss zur Altenpflegefachkraft und zur Altenpflegehelferin haben die Auszubildenden laut Mitteilung „einen wichtigen Meilenstein in ihrem Leben erreicht und können die ihnen anvertrauten alten Menschen entsprechend ihrer Ausbildung professionell pflegen und beraten“. Für die zukünftige Arbeit mit neuen Aufgaben und Herausforderungen wünschte die stellvertretende Schulleiterin Metzger, „dass die neuen Pflegekräfte ihren Weg glücklich und zufrieden mit Gottes Segen weitergehen können“. Die neuen Pflegefachkräfte bedankten sich bei Lehrern und Dozenten für die „schöne und lehrreiche Schulzeit“, so die Pressemitteilung. Bei einem Glas Sekt und Fingerfood, natürlich unter Berücksichtigung der Abstands- und Hygieneregeln, fand die Feierstunde ihren Abschluss.