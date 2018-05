Alles im Plan beim Kaufland-Neubau

Auf der Rottweiler Saline geht es nach dem Abriss des alten Einkaufszentrums jetzt an den Neubau. Und dabei liege alles im Plan, wie Kaufland-Pressesprecherin Janina Wickel auf Anfrage unsrer Zeitung sagt. „Der voraussichtliche Eröffnungstermin ist Ende des Jahres.“

Der neue Kaufland-Markt werde umweltfreundlich sein, mit energiesparender und klimaschonender Technik. Dazu gehörten energieeffiziente Kühlmöbel und LED-Beleuchtung. Zudem nutze Kaufland den Einsatz eines Kälte-Klima-Verbunds: Dabei wird die Heizungs- und Lüftungstechnik der Filiale mit der Kälteanlage der Kühlmöbel gekoppelt. Die Abwärme der Kühlregale werde über eine Industriefußbodenheizung im Markt genutzt. Falls erforderlich, könne über eine integrierte Wärmepumpe nachgeheizt werden. Oder auch gekühlt, wenn es draußen zu warm wird. So komme der Neubau ohne Brennstoffe wie Öl, Gas oder Holz aus.

„Damit unseren Kunden neben unserem Lebensmittelfachmarkt auch zukünftig ein vollumfängliches Sortiments- und Dienstleistungsangebot am Standort in Rottweil zur Verfügung steht, freuen wir uns darauf, viele unserer langfristigen Mietpartner auch im neuen Objekt begrüßen zu dürfen. Neben einigen unserer regionalen Mietpartner werden auch internationale Fachmärkte wie beispielsweise C&A, mister*lady, dm und Reno mit Kaufland zusammen neu eröffnen“, so die Unternehmenssprecherin.