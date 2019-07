Alles dreht sich um Rollen: Rollkunstläufer in Spaichingen

Am Samstag, 13. Juli, findet in der Arena, Am Unterbach 14 in Spaichingen der ab 15 Uhr der Skate Day statt. Höhepunkt des Tages wird das Schaulaufen um 18 Uhr sein, bei dem die Rollkunstlaufabteilunf des RVS Choreografien zu bekannten Liedern, aus Filmen wie „Dirty Dancing“, „Moulin Rouge“, „James Bond“ und im großen Finale aus „The Greatest Showman“ vorführt. Anschließend, ab 19 Uhr, findet die Roller-Disco statt.