Alles bewegt sich am Schulsport-Aktionstag

„Jugend trainiert - Gemeinsam bewegen“: So hat das Motto des jüngsten Schulsport-Aktionstag an der Rupert-Mayer-Schule gelautet Alle Schülerinnen und Schüler von Klasse 1 bis 10 erlebten durch verschiedene Sport- und Bewegungsangebote den Schulsport wieder neu, so der Bericht der Schule.

So durchliefen die Grundschüler der E-Stufen in der Sporthalle eine Bewegungslandschaft. Die Schüler der dritten und vierten Klasse füllten das Schwimmbad mit Leben. Eine besondere Schnitzeljagd auf dem Trimm-Dich-Pfad machten die Fünftklässler.

Die Jahrgangsstufe sechs und sieben spielten auf dem Kunstrasenplatz im Stadion Fußball oder erkundeten die Stadt mit Nordic Walking. Die achten Klassen tanzten durch das Schulhaus und die Klassenstufe 9 und 10 wanderten und spielten gemeinsam Ultimate Frisbee.

Lehrer und Schüler waren sich einig: Sport sei für das Leben an der Schule ein wichtiger Bestandteil.

Der bundesweite Aktionstag war entstand auf Initiative von „Jugend trainiert für Olympia & Paralympics“ entstanden.

Deutschlandweit beteiligten sich 235 000 Schüler und 1273 Schulen an dieser Aktion.