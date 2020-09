Allein im August sind es 24 000 Freibad-Besucher

Noch hat die Stadt nicht entschieden, wie lange das Freibad Spaichingen in dieser Saison auf haben wird. Das will man, so Bürgermeister Markus Hugger auf Anfrage unserer Zeitung, wieder flexibel je nach Witterung entscheiden. Derzeit geht er davon aus, dass die Saison mindestens noch bis Mitte, Ende September geht. „Und wer weiß, vielleicht kriegen wir ja noch einen goldenen Oktober ...“

Schwimmmeister Bernd Frank zeigt sich derweil „sehr zufrieden“ mit dieser besonderen Saison: „Allein im August hatten wir 24 000 Besucher.“ Eine Gesamtauswertung liegt aber derzeit noch nicht vor. Aber die Saison geht ja auch noch ein paar Wochen. Insgesamt seien die Rückmeldungen der Besucher positiv, berichtet der Schwimmeister, und die Abstands- und Hygienemaßnahmen würden eingehalten. Maskenpflicht gilt nur im Kassenbereich und in den Sanitärräumen.

Das Freibad ist in diesem Sommer in zwei Schichten geöffnet: vormittags von von 7 bis 13 Uhr (Einlass bis 12.15 Uhr) und nachmittags von 14 bis 20 Uhr (Einlass bis 19.15 Uhr), wobei gleichzeitig nicht mehr als 800 Besucher im Bad sein dürfen. Mehrfach, so Schwimmmeister Bernd Frank, ist in diesem Sommer die Obergrenze erreicht worden, vor allem so gegen Nachmittag um halb vier. Doch hätten die Gäste dann geduldig draußen gewartet, bis sie eingelassen werden konnten. Auf der Homepage:

www.spaichingen.de/de/ Freizeit-Tourismus/Freibad können Interessierte sehen, wie viele Besucher gerade im Freibad sind und wie viele Plätze dementsprechend noch frei. Dort können sie auch das im Corona-Sommer nötige Registrierungsformular herunterladen, so dass sie es gleich zuhause ausdrucken und ausgefüllt ins Freibad mitnehmen können, um so die Wartezeit am Eingang zu verkürzen.