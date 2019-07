Alle haben bestanden und blicken voraus

In einem durch die Schüler sehr schön geschmückten Atrium haben die Abschlussschüler der Klasse 9 der Schillerschule Spaichingen ihre Familien, die Lehrer und Bürgermeister Hans Georg Schuhmacher als Vertreter der Stadt Spaichingen empfangen.

Artem Kriulin eröffnete den Abend mit der Mondscheinsonate von Beethoven am Klavier, in deren Verlauf seine Klassenkameraden einliefen und ihre Plätze neben der Bühne einnahmen. Obwohl seitlich positioniert, waren die 25 Schülerinnen und Schüler den ganzen Abend im Mittelpunkt der Veranstaltung, durch die sie selbst mit mehreren Moderatoren führten.

Als erster Redner begrüßte Schulleiter Michael Maurer die jungen Menschen, in die, wie er in seiner Rede ausführte, von der Gesellschaft viel Hoffnung gelegt wird. Sie seien diejenigen, die die Welt retten, die Rente sichern und kommenden Generationen als Vorbilder dienen sollen. Für sie wiederum, so hoffte der Schulleiter, waren seine Kollegen Vorbilder für Werte und Normen.

Besonders stolz war er, dass alle Prüflinge die Prüfungen bestanden hatten, und schon sehr außergewöhnlich fand er, dass es bei keinem Schüler eine 5 in einem Prüfungsfach zu beklagen gab. Von den 25 Absolventen und Absolventinnen streben acht Schülerinnen und Schüler eine Ausbildung an, zwölf bleiben für ein 10. Schuljahr an der Schillerschule und vier wechseln an berufliche Schulen um die zweijährige Wirtschaftsschule zu besuchen. Nur einer ist sich immer noch unsicher, was er zukünftig tun will. In seiner Ansprache galt Maurers Dank seinen Kollegen und den Eltern, die die Schule als Erziehungspartner unterstützten.

Glück bereichert Gesellschaft

Bürgermeister Schuhmacher übermittelte seinen Glückwunsch zum bestandenen Abschluss und versuchte sich in die Absolventen hineinzuversetzen, was sie wohl denken, wenn sie sich mit dem Thema Glück auseinandersetzen. Er hoffe, dass alle einen Beruf finden werden, der sie abends glücklich und zufrieden einschlafen lässt. Denn mit diesem Gefühl des Glücks und der Zufriedenheit werde wiederum die Gesellschaft bereichert werden, so Schuhmacher. Im Anschluss an seine Rede überreichte er die Preise der Stadt Spaichingen. Er sagte, es sei ihm wichtig, dass er die anderen Leistungen nicht schmälern möchte, aber dass hervorragende Leistungen auch gewürdigt werden sollten.

Auch die Klassenlehrerin, Diana Mark, verabschiedete sich in einer kurzen Ansprache und dankte für die vergangenen zwei Jahre.

Die Reden wurden durch ein Quiz aufgelockert, in dem die Lehrer ihr Wissen rund um die Schule beweisen mussten. Nach einer kurzen Pause mit Fingerfood und Getränken wurden die Zeugnisse und die Preise und Belobigungen der Schule überreicht.

Die Absolventen

Bestanden haben: Marlon Berger, Christopher Brehm, Kevin Breite, Dawid Ciobanu, Florian Gries, Artem Kriulin, Oliver Miched, Costin Nitoj, Artur Ohl, Edwin Rehband, Caio Sousa Rocha, Ahmad Taheri, Sascha Torscher, Kaan Utlu, Eren Uzun, David Weidenbach, Eric Wuckert, Ceyda Aydemir, Wiktoria Barczewska, Anja Grepo, Zahra Jafari, Paula Macovei, Lara Meilhammer, Aline Neziraj, Melissa Tuzi; Preise der Stadt Spaichingen: Artur Ohl (Mathematik), Ahmad Taheri (Sport), Wiktoria Barczewska (Bildende Kunst), Zahra Jafari (Musik), Lara Meilhammer (Materie-Natur-Technik, Deutsch) Melissa Tuzi (Englisch);

Belobigungen: Wiktoria Barczewska, Lara Meilhammer, Melissa Tuzi. (pm)