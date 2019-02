„Alle Beteiligten an einen Tisch“

Die Gemeinderatsfraktion der Grünen Spaichingen nimmt Stellung zur geplanten Schließung des Spaichinger Krankenhauses. „Die Nachricht über die vom Landkreis angestrebte Schließung bzw. Verlagerung der bisher bestehenden Krankenhausbereiche hat uns, wie wohl die gesamte Bürgerschaft von Spaichingen, völlig überrollt. Wir können nicht nachvollziehen, warum der Landkreis eine so weitreichende Entscheidung unserem Gefühl nach so überstürzt trifft, ohne frühzeitig die betroffene Bevölkerung und Ärzteschaft zu informieren bzw. zu beteiligen. Deshalb begrüßen wir das große Engagement der Bürgerbewegung und vor allem der Familie Dapp zum Erhalt des Spaichinger Klinikums. Es ist uns bewusst, dass es politische und finanzielle Zwänge durch die Bundes- bzw. Landespolitik und durch personelle Engpässe im Gesundheitswesen gibt, die diese Vorgehensweise beeinflusst haben. Was uns aber fehlt, ist ein durchdachtes und mit allen Akteuren abgestimmtes Konzept, welches die ärztliche Versorgung für Spaichingen und den gesamten nördlichen Landkreis langfristig sichert.“

Bisher sei immer die Rede davon gewesen, dass das Kreiskrankenhaus Tuttlingen nur mit den beiden Standorten Spaichingen und Tuttlingen qualitativ und quantitativ überlebensfähig sei, heißt es in der Stellungnahme weiter. „Nach unserem heutigen Wissensstand sind wir der Meinung, dass der Standort Spaichingen weiterhin seine Daseinsberechtigung hat und wünschen uns, dass die bestmöglichste Lösung für den Verbleib möglichst vieler Gesundheitsangebote wie z.B. der Diabetologie und der Altersmedizin im Krankenhaus Spaichingen gefunden wird.“ Dass dieses Thema in der Bevölkerung sehr emotional diskutiert werde, sei mehr als verständlich. „Dennoch ist es uns wichtig, dass sowohl „Gegner“ als auch „Befürworter“ fair miteinander umgehen und sich den jeweiligen (Sach-)Argumenten nicht verschließen. Wir wünschen uns, dass sich alle Beteiligten, Kreis- und Klinikverwaltung, die Gremien, das Personal und die Bürgerbewegung an einen Tisch sitzen, um gemeinsam einen guten Weg für das Krankenhaus Spaichingen zu finden. Es ist dabei sehr wichtig, nicht zu polarisieren und das Thema zu politischen Wahlkampfzwecken auszuschlachten. Das schadet der Sache nur!“