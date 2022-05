Alle Anwärter haben den Kompaktlehrgang bestanden

Im März und April fand bei der Feuerwehr Spaichingen ein Kreislehrgang für Feuerwehr-Anwärter statt. Den sogenannten Kompaktlehrgang im Umfang von 80 Stunden absolvierten elf Feuerwehrkräfte aus sieben Feuerwehren des Landkreises Tuttlingen mit Erfolg.

Die Lehrgangsteilnehmer im Alter zwischen 17 und 37 Jahren erlernten die Grundlagen der Feuerwehrtätigkeit und der Versorgung von Verletzten sowie die richtige Kommunikation mit den Funkgeräten der Feuerwehr. Im Detail wurde das Vorgehen bei Brandeinsätzen, aber auch bei der Technischen Hilfeleistung theoretisch vermittelt und praktisch trainiert. Sie sind damit fortan bereit, um in den Einsatzabteilungen ihrer Wehren mitzuwirken und den Einwohnern ihrer Gemeinden im Schadenfall Hilfe zu leisten.

An acht Abenden sowie sechs Samstagen wurden die Lehrinhalte von Benedikt Jäggle, Benedikt Gölz, Christian Schmid und Günther Schmid vermittelt – allesamt Ausbilder der Feuerwehr Spaichingen. Am Ende des Lehrgangs, der im Auftrag des Landratsamts Tuttlingen durchgeführt wurde, mussten die Teilnehmer den Lernerfolg in einer theoretischen und praktischen Abschlussprüfung unter Beweis stellen, was allen mit Bravour gelang.

Die erfolgreichen Teilnehmer sind Niklas Bippus und Maurice Schwarz (Denkingen), Benjamin Heck (Spaichingen), Jennifer Janzik (Dürrheim), Noah Keil und Lisa Klausmann (Aldingen), Simon Mauch, Tom Roth und Marius Wenzler (Frittlingen), Manuel Rühlemann (Aixheim) und Michael Sprung (Seitingen-Oberflacht).