Albvereinler bestätigen ihr Führungsteam

Bei der Hauptversammlung des Schwäbischen Albvereins Deilingen sind der 1. Vertrauensmann Helmut Reiner, der Kassierer und zweite stellv. Vertrauensmann Arno Reger, Wegwart Stefan Weiß und Wanderwart Willi Reger einstimmig wieder gewählt worden. Aufgrund des Ausscheidens dreier Beisitzer wurden Marlies Henne und und Wolfgang Leute neu gewählt. Monika Schätzle und Alois Mattes blieben Kassenprüfer.

Bei der Totenehrung wurde besonders des Ehrenvertrauensmanns Franz Weiß gedacht, der am 28. Dezember 2017 verstorben war. Von 1958 bis 1987 war er Vertrauensmann der Deilinger Ortsgruppe.

In den Berichten des Vorsitzenden und des Schriftführers traten neben vielen Wanderungen andere Aktivitäten des Vereins hervor. Bei der Gauvertreterversammlung des Heuberg-Baar Gaus in Irndorf war die Ortsgruppe vertreten. Am 1. April fand der Kameradschaftsabend im Gasthaus „Adler“ statt.

Die Ehrungen nahm Vertrauensmann Helmut Reiner vor. Für 50-jährige Mitgliedschaft wurden Gebhard Weiß und Paul Kuolt geehrt. Weiß war 26 Jahre im Ausschuss tätig. Für 25 Jahre wurde Willi Reger geehrt, der seit 23 Jahren Wanderwart ist. Ebenfalls 25 Jahre ist Gerhard Reiner Mitglied und seit 24 Jahren Schriftführer. Die fleißigsten Wanderer waren Arno und Helen Reger, Christoph Kuolt und Helmut Reiner. Der Tag des Baumes wurde mit dem Obst-und Gartenbauverein begangen. An der Markungsputzete nahmen einige Mitglieder teil. Am 4. August nahmen zwölf Kinder am Ferienprogramm des Albvereins teil. Das Freundschaftstreffen der Albvereine Wilflingen, Schörzingen und Deilingen war im September in der Schörzinger Hütte. Drei Ausschusssitzungen wurde absolviert. Bei vielen Wanderungen und Ausflügen wurden nähere und fernere Gefilde erkundet. Herausragende Aktion waren die Bergwandertage vom 15. bis 18. Juni in Tirol.

Der Bericht von Kassier Arno Reger wies ein kleines Minus auf, das aber beim komfortablen Kassenstand kein Problem darstellt. Schätzle und Mattes befanden die Kasse als gut geführt. Wanderwart Arno Reger hatte die 19 Wanderungen in 150 Stunden vorbereitet. Er dankte den Seniorenwanderführerinnen Anni Weiß und Monika Marquart für ihr Engagement.

Wegewart Stefan Weiß überprüfte und beseitigte Mängel an den Hauptwanderwegen Nr. 3 Main-Neckar-Rhein und Nr. 1 Schwäbische Alb-Nordrandweg von Deilingen bis Ratshausen und von Deilingen bis zum Lembergsattel. Er beklagte, dass zum wiederholten Mal am Delkhofer See Unbekannte gewütet hätten. Es wurde Pfosten aus dem Boden gerissen und in den Bach geworfen. Ebenso hat er Nebenstrecken und Rundwanderwege überprüft und Mängel beseitigt. Insgesamt wandte er für die 42 Kilometer Wanderwege 48 Stunden auf.

Bürgermeister Albin Ragg, der die Entlastung durchführte, nahm Bezug auf die neue, von Japan herüber geschwappte Bewegung des „forest bathing“, also im Wald unter Bäumen liegend Entspannung zu genießen. Ähnlich genieße der Verein Erholung im Wald und in der Natur und sammle dort neue Kräfte. Die Entlastung erfolgte einstimmig.