„Aktionstag für den Frieden“ an Realschule Spaichingen

Um auch als Schule ein Zeichen für den Frieden zu setzen, veranstaltete die Realschule Spaichingen am Mittwoch, 25. Mai, einen Aktionstag für den Frieden.

Im Rahmen des Aktionstages bastelten die Schülerinnen und Schüler Friedenssymbole als Dekoration für ihr Klassenzimmer und das Schulhaus. Zusätzlich wurden große Transsparente, eines davon entworfen von einer Schülerin, gezeichnet und bemalt. Außerdem sahen sich die Schülerinnen und Schüler einen Film zur aktuellen Situation in der Ukraine an und führten anschließend, ganz im Sinne der Demokratiebildung an Schulen, eine Diskussion auf Grundlage des Films durch. Zentral an diesem Tag war jedoch ein Spendenlauf, durch den die Schülerinnen und Schüler Spenden für die Kindernothilfe gesammelt haben. Das gespendete Geld fließt in ein Projekt dieser Organisation an der moldawisch-ukrainischen Grenze und soll dort den Geflüchteten aus der Ukraine zugutekommen.

An diesem Aktionstag bewiesen alle Schülerinnen und Schüler eine große Solidarität und waren mit großem Eifer bei der Sache – ein schönes Zeichen, dass die Realschule damit setzen konnten.