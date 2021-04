Aktion für Kinder: Stein auf Stein zum Osterei

Mithilfe der Spaichinger Kinder will die Kinderkirche der katholischen Kirchengemeinde Spaichingen ein kleines Ostereierwunder vollbringen: Über die Feiertage können die Kinder einen Stein bunt bemalen und zum Labyrinthplatz neben der Stadtpfarrkirche bringen, so dass aus den Steinen ein großes Osterei geformt werden kann.

Die Kinder sind aufgerufen, jeder für sich einen schönen Stein auszusuchen. „Der Stein sollte nicht so groß sein, dass ihr einen Bagger braucht. Sucht euch einen Stein, der nicht größer ist als eure Hand“, so der Aufruf. Die Kinder können diesen Stein dann nach Lust und Laune bemalten – es gibt da keine Vorgabe – und in der Zeit von Karfreitag bis Ostermontag zum Platz neben der Stadtpfarrkirche St. Peter und Paul an der Hauptstraße bringen.

Dort werden sie viele Steine liegen sehen. „Legt euren Stein zu den anderen dazu, so dass alle Steine gemeinsam ein großes Osterei bilden.“ – Das Team der Kinderkirche ist schon ganz gespannt, wie viele Steine den Weg zum Osterei finden werden.