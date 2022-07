Aktion „EhrenGasthaus“ erhält Preis

Im Rahmen seines Tourismuskongresses auf dem Hohenkarpfen hat der Schwäbische Alb Tourismusverband seine „Löwenmensch-Awards“ vergeben. Der Preis wird für innovative und herausragende Tourismusprojekte der Region vergeben. Bereits zum zweiten Mal wurde dabei ein Projekt der Donaubergland GmbH ausgezeichnet: Die Aktion „EhrenGastHaus“ erhielt die „Löwenmensch-Award 2022“ in der Kategorie „Genuss“.

Laut der Mitteilung konnte man mit der jetzt prämierten Aktion zu Beginn der Corona-Pandemie, als die Gastronomie geschlossen bleiben musste, Gutscheine für lokale Restaurants und Wirtschaften kaufen, und so die Wirte unterstützen.

Landrat Stefan Bär zeigte sich laut Pressemitteilung der Donaubergland stolz über die erneute Auszeichnung: „Diese Auszeichnung unterstreicht die Wertschätzung unserer kreativen Tourismusaktivitäten und zeigt, dass unsere außergewöhnlichen Projektideen und Aktionen auch überregional wahrgenommen werden. Diese Aktion zur Unterstützung der heimischen Gastronomie zu Beginn der Pandemie hat viel Beachtung gefunden und hat diesen Preis absolut verdient.“

Der Tourismuspreis der Schwäbischen Alb wird alle zwei Jahre im Rahmen des Tourismuskongresses in fünf verschiedenen Kategorien verliehen. Damit sollen für herausragende Aktionen und Leistungen gewürdigt werden. Die EhrenGastHaus-Aktion wurde in der Kategorie „Genuss“ (Gastgeber, Gastronomie, Kulinarik) ausgezeichnet. Als weiterer Preisträger wurde unter anderem das Theater Lindenhof in der Kategorie „Kultur“ mit dem Löwenmensch-Award gekürt.