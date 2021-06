AfD verliert einen Sitz im Kreistag Tuttlingen

Seit mehr als einer Woche dürfen in Tuttlingen wieder die Cafés eröffnen. Doch zufrieden sind die Inhaber dennoch nicht, denn die Lokale sind leerer als sonst üblich. Und manche Cafés haben ihre Pforten noch gar nicht geöffnet.

Es ist kurz nach 14 Uhr und eigentlich wäre das Café Dream in der Oberamteistraße die meisten der Tische besetzt. Doch an diesem Nachmittag sitzen Inhaberin Makbule Capar und ihr Mann alleine in den Gastronomieräumen.