Adventskonzert am Vorabend zum 3. Advent

Die Evangelische Kirchengemeinde Spaichingen lädt am Samstag, 10. Dezember, um 18 Uhr zu einem adventlichen Chorprogramm mit der Gruppe diapasón aus Ravensburg in ihre Kirche ein.

Ein großes Wunder – wer bräuchte das nicht, in dieser turbulenten, bedrückenden und unsicheren Zeit? Auf der Suche nach einem passenden Adventsprogramm ist „diapasón“ fündig geworden: Der mittelalterliche Text „O Magnum Mysterium“ dient seit Jahrhunderten zahlreichen Komponisten als Inspiration, von denen einige wie Tomás Luis de Victoria, Francis Poulenc und Morten Lauridsen mit ihren kunstvollen und subtilen Vertonungen Eingang in das Programm gefunden haben. Und dieser Text ist namensgebend geworden für das Adventsprogramm. Das große Wunder? Die Geburt des Jesuskindes inmitten von Tieren und Hirten. Mit klaren und einfachen Worten beschreibt der mittelalterliche Text „O Magnum Mysterium“ dieses Geheimnis der Menschwerdung Gottes und seine Geburt durch eine menschliche Frau Maria. Ganz irdisch liegt das Jesuskind in der Krippe – ganz Wunder und doch ganz Kind. Und das neugeborene Kind muss schlafen. Was liegt da näher, als dem vertonten Staunen eine Reihe von weihnachtlichen Wiegenliedern gegenüberzustellen? Denn, auch wenn es viel Geheimnis um die Geburt des Jesuskindes gibt, ziemlich sicher ist, dass das neugeborene Kind irgendwann auch einmal schlafen musste. Nicht nur „Josef, lieber Josef mein“, das älteste aller überlieferten christlichen Weihnachts-Wiegenlieder, zeugt davon. Und da das große Mysterium kulturelle und sprachliche Grenzen überspringt, erklingen neben bekannten deutschen Weisen auch Wiegenlieder auf Georgisch, Ungarisch und Estnisch.

Seit dreizehn Jahren ist das Ravensburger Vokalensemble diapasón eine feste Größe in der Kulturlandschaſt Oberschwabens und hat sich auch darüber hinaus einen Namen gemacht.

Einlass ist ab 17.30 Uhr, um Spenden wird gebeten.