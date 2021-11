Adventliche Abendmusiken in der Stadtpfarrkirche

An den ersten beiden Sonntagen im Advent finden in der Stadtpfarrkirche, jeweils um 17 Uhr, adventliche Abendmusiken statt. Dies teilt Kirchenmusikdirektor Georg Fehrenbacher in einer Pressemitteilung mit.

Am ersten Adventssonntag, 28. November, singt der Jugendchor der Kirchengemeinde, „S(w)ingingPool“ Lieder aus Taize und weitere Adventslieder. Unterstützt wird der Chor dabei durch die bewährten Kräfte Elisabeth Hurlebusch (Oboe), Thomas Blessing(Gitarre) und Georg Fehrenbacher am Klavier.

Zwischen den Liedern fügt Pastoralreferent Thomas Blessing passende Texte ein. Der Kirchenraum wird an diesem Abend in ein besonderes Licht gekleidet sein.

Am zweiten Adventssonntag, 5. Dezember, ist dann ein Klarinettenensemble der Stadtkapelle zu Gast. Volker und Rüdiger Hagen, Markus Wissmann und Herbert Hafen gestalten den Abend mit passenden Stücken zum Advent, Pastoralreferent Claudius Fischer sorgt für die Texte.

Der Eintritt ist jeweils frei, es wird Gelegenheit gegeben, zu den Kosten bei zu tragen.

Am Freitag, 10. Dezember, wird der Rorategottesdienst um 6.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche von der Gregorianikschola mitgestaltet.

Leider musste die Stadtkapelle für den Gottesdienst am dritten Adventssonntag absagen.