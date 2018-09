Adventgemeinde Spaichingen besteht 40 Jahre

In einem etwas kleineren Rahmen hat die Adventgemeinde Spaichingen ihr 40-jähriges Bestehen gefeiert. In der Kapelle an der Kolpingstraße versammelten sich etwa 100 Personen, um den Geburtstag gemeinsam zu feiern.

Erst hielt Bezirkspastor Eugen Wollert einen Begegnungsgottesdienst ab. Musikalisch begleitet wurde dieser von den Gemeindemitgliedern Rebecca Linser am Piano, Simon Linser auf der Violine und Ekaterina Umanskaya, ebenfalls auf der Violine.

Die Festrede hielt Pastor Eugen Hartwich. Er erinnerte in seiner Predigt unter anderem an die Anfänge der Gemeinde in Spaichingen. Gegründet wurde diese Glaubensgemeinschaft von zirka 21 Personen, heute sind es 52 Mitglieder, die ihren Glauben leben.

Der Bau der Kapelle ist ein Gemeinschaftsprojekt. „Familien, die die Gemeindezugehörigkeit haben, haben Hand angelegt“, berichtete Horst Baumann, der Pressereferent der Adventgemeinde. Mitgewirkt bei diesem hübsch anzusehenden Bauwerk haben Helmut Riedlinger, Werner Röstel, Peter Pollow, Kurt Linser, Sighart Klauß, Rudolf Gmöhling und Horst Baumann selbst.

Eingeladen zur Feier waren auch die ehemaligen Mitglieder. Sie reisten aus Donaueschingen, Tuttlingen und Dornhan nach Spaichingen an. Nach dem Gottesdienst gab es eine Art Festmahl, ein Buffet mit vielen Leckereien.