Achtungserfolge für Talente des TVS

Die Turner des TV Spaichingen haben sich am beim Landesfinale der P-Stufen im Geräteturnen gut präsentiert. Der TVS-Nachwuchs erreichte in Gärtringen gegen starke Konkurrenz Achtungserfolge.

Allen voran überzeugte Paul Porger mit einem sechsten in der Altersklasse 8. Kaum weniger beachtenswert waren die Platzierungen der anderen Spaichinger Starter, die sich zuvor in zwei Ausscheidungswettkämpfen für dieses Finale qualifiziert hatten. Jannik Pulvermüller erreichte in der AK 9 den 19. Rang, Fabian Balg wurde in der AK 11 mit einem 14., Mika Sindele mit dem 17. Platz belohnt. Trotz großer Konkurrenz kame Marcel Eppler in seiner AK 12 auf den zwölften Platz.

Die jungen Turner sammelten zudem viel Wettkampferfahrung. Auch die Trainer waren mit den erreichten Ergebnissen zufrieden, sodass man am Ende gut gelaunt den Nachhauseweg antreten konnte.