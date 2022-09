Achtsamkeit im Berufsalltag

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Team vom Städtischen Kindergarten Sonnenschein startete am 22. August mit einer Teamfortbildung in das neue Kindergartenjahr. Petra Klausnitzer, Balance-Coach und Evolutionspädagogin stellte dem Team verschiedene Ressourcenquellen wie Progressive Muskelentspannung und Intuitives Malen vor. Weiterhin gab es Fachwissen in das Zusammenspiel von Gehirn und Motorik und Möglichkeiten der Umsetzung in der Arbeit am Kind. Die Erzieher*innen konnten wertvolle Tool und Tipps für die pädagogische Arbeit sammeln, um diese dann auch gemeinsam mit den Kindern umzusetzen.