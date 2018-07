Achtklässler lernen Selbstverteidigung und Krawatte binden

Einen besonderen Start in den letzten Schulabschnitt hat die Klasse 8b der Rupert-Mayer-Schule in diesem Jahr erfahren. Der klassische Fachunterricht pausierte zwei Wochen und die praktischen Aufgaben des alltäglichen Lebens rückten in den Vordergrund. Für die 19 Schüler organisierte Klassenlehrerin Dorothee Narr eine Lebenswerkstatt, die von Haushalt, Selbstverteidigung über Berufseinstieg bis hin zum Thema Sexualität reichte, so eine Pressemitteilung.

„Häufig gehen Schüler von der Schule ab und wissen noch nicht einmal, wie sie Wäsche sortieren, eine Überweisung tätigen oder gar einen Fahrradreifen flicken müssen“, sagt Narr. Nicht so bei ihr: Um die Schüler auf die Aufgaben des „richtigen“ Lebens vorzubereiten, organisierte sie eine zweiwöchige Lebenswerkstatt. Mit den Bereichen Haushalt, Berufseinstieg und Persönlichkeitsstärkung war das Feld breit gefächert. Wertvolle Erfahrungen sammelten die Schüler nicht nur beim Binden einer Krawatte, dem richtigen Sortieren von Wäsche, dem Annähen eines Knopfs und beim Aufbau eines Regals sondern auch beim Paartanz, so die Mitteilung. Unter fachkundiger Anleitung von Jochen Köhler lernten die Schüler Discofox, Rumba und Cha-Cha-Cha.

Ein weiteres Augenmerk legte Narr auf die Interessen der Schüler: Sich selbst zu behaupten, um sich im Ernstfall verteidigen zu können, übten die Jugendlichen im Selbstverteidigungskurs bei Lehrer Benedikt Speck. Auch das Reden über Freundschaft, Liebe, Sexualität, Veränderungen in der Pubertät und Verhütung lag den Schülern „sichtlich am Herzen“, so die Mitteilung. Angeleitet von den Lehrerinnen Anika Schilling und Tina Kaufmann wurden die Schüler in kooperativen Methoden gefördert, ihre Rollenidentität zu finden und Gefühle auszudrücken.

Hinzu kam eine Betriebsbesichtigung bei der Firma Manner. Ein Knigge-Kurs half den Jugendlichen, Sicherheit in Vorstellungsgesprächen zu gewinnen. Die zweite Woche rundete ein Praktikum in Betrieben rund um Spaichingen ab, bei dem das eben Gelernte in die Tat umgesetzt und erste Erfahrungen im Berufsleben gesammelt werden konnten.