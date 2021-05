Acht neue Truppführer für die Feuerwehr Spaichingen

In den vergangenen Wochen hat bei der Feuerwehr Spaichingen ein Truppführerlehrgang des Landkreis Tuttlingen stattgefunden. Im Vorfeld war ein umfangreiches Hygienekonzept ausgearbeitet worden.

Neben Tests vor den Lehrgangsterminen wurden durch die Teilnehmer durchgehend Masken getragen. Abstände wurden, wann immer möglich eingehalten. Zudem fanden umfangreiche Desinfektionsmaßnahmen statt und die Anwesenheit wurde mittels Luca-App nachverfolgt.

Der Truppführer (F2) ist die Ausbildung, die Feuerwehrleute in Baden-Württemberg im Anschluss an den Truppmann-Lehrgang (Grundausbildung) und die Truppmann Teil 2-Weiterführung in den örtlichen Wehren absolvieren.

Der Lehrgang soll die Feuerwehrleute befähigen, im Trupp, also zu zweit, im Einsatz- und Übungsfall vorzugehen und die Verantwortung für den zweiten Mann, den Truppmann zu tragen. Ein besonderes Augenmerk liegt deshalb auf der Erkennung von Gefahren. Darüber hinaus wurden vielfältige Themen in der Theorie und praktisch vertieft.

Der Lehrgang, der auf Kreisebene stattfand, wurde von den Spaichinger Ausbildern Christian Schmid und Tobias Mattes geleitet. Unterstützt wurden die beiden durch verschiedene Maschinisten aus der Spaichinger Einsatzabteilung.

Nach praktischer und theoretischer Prüfung dürfen sich nun acht Feuerwehrleute der Spaichinger Wehr „Truppführer” nennen. Sie sind Bendix Merkt, Silvan Efinger, Nick Mattes, Niklas Hauser, Aaron Hagen, Philipp Schuster, Luis Dreher und Moritz Wetzel.