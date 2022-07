Abschlussfeier an der Schillerschule

Nach zweijähriger Pause konnte auch an der Schillerschule wieder die Abschlussfeier der Klasse 9 und der Klasse 10 gefeiert werden. In der Aula des Schulgebäudes überbrachte Bürgermeister Markus Hugger seine Glückwünsche an die jungen Menschen und hatte für die besten des Jahrganges zahlreiche Preise der Stadt dabei.

Die Bedingungen für die insgesamt 34 Schulabsolventen waren nicht leicht, heißt es in der Pressemitteilung . Wie alle waren auch sie Opfer der Pandemie und mussten wichtige Schuljahre ihrer Schullaufbahn zu Hause im Einzelstudium und am Bildschirm im Onlineunterricht verbringen, betonte Schulleiter Michael Maurer in seiner Rede. Dass dies den Schülerinnen und Schüler einer Werkrealschule nicht unbedingt im Blut liegt, schnitt Tobias Dreher, der Klassenlehrer der 10.Klasse, unter anderem in seiner Ansprache an. Auch die Klassenlehrerin der 9. Klasse, Sandra Apholz, richtete Worte an die Jugendlichen, die nun an einem Scheideweg ihres Lebensweges sind. Während vier Schüler aus Klasse 9 direkt in die Ausbildungen gehen, werden die andere in der 10. Klasse der Schillerschule erneut antreten und nächstes Jahr wieder auf der Bühne der Aula stehen. Ein anderer Teil der Klasse wechselt in die beruflichen Schulen um dort den mittleren Bildungsabschluss in zwei Jahren zu machen.

Die 10. Klässler verlassen alle die Schillerschule. Ihre Wege führen in vielen Fällen in die Ausbildung aber auch an das Gymnasium. Nach all den Reden der Erwachsenen wendeten sich auch zwei Schüler an die Gäste und bedankten sich bei den anwesenden Lehrerkräften für die Unterstützung und Geduld in den vergangenen Jahren.

Im Anschluss grillten die zahlreichen Eltern mit ihren Kindern und den Lehrern im Innenhof der Schule. Bei bestem Wetter fanden viele Gespräche statt.

Die Absolventen

Klasse 10: Fabian Haigis, Lars Hasenknopf, Leon Kirchmaier, Davud Köroglu, Kai Lechleider, Mert Neziroglu, Mevlüt Sahin (Belobigung), Justin Seibert, Mehdi Taheri, Levin Yedikule, Estera Cimpan (Belobigung), Mona Frunza, Chrysola Gounari, Selena Majidi, Diana Mildenberger (Belobigung), Sevilay Mizrak, Angelina Rädle.

Preise des Bürgermeisters:

Mona Frunza (Mathematik und Wirtschaft-Beruf-Studium) und Mevlüt Sahin (Deutsch und Physik, Chemie, Biologie).

Klasse 9: Aymen Ben-Jeddou, David Fischer, Marcel Fischer, Pasquale Ladisa, Ilija Lakic, Adrian Radosavljevic, Rouven Schneck, Dawid Scholtys, Daniela Cimpan, Gurveen Dhillon, Komal Dhillon, Denise Dita, Kellie Jost, Amy Neiniger, Nensi Osmanovic, Freya Pfeifer, Liana Semenova.

Preise des Bürgermeisters für die Leistungen im Fach Englisch:

Ilja Lakic, Adrian Radosavljevic, Gurveen Dhillon, Denise Dita, Amy Neininger, Freya Pfeifer.

Preise des Bürgermeisters für die Leistungen im Fach Deutsch:

Daniela Cimpan, Amy Neininger

Preise des Bürgermeisters für die Leistungen im Fach Mathe:

Ilija Lakic, Daniela Cimpan, Amy Neininger. (sz)