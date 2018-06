Abrissbagger ist in Wehingen im Einsatz

Mit einem großen Bagger werden derzeit das alte Postgebäude und das Haus von Bruchbinder Bauser an der Deilinger Straße in Wehingen abgerissen. Die Firma Klaiber & Haas möchte an dieser Stelle einen Neubau erstellen, der eine Arztpraxis, zwei barrierefreie Wohnungen und zwei Maisonette-Wohnungen beherbergen soll. Gleich nach dem Abriss soll das Kellergeschoss mit neun Tiefgaragen ausgebaut werden. Unmittelbar danach werden in Tafel-Bauweise massive Holzwände mit längs- und querverleimten Brettern aufgestellt. Das soll, so Jörg Klaiber, innerhalb von zwei bis drei Wochen möglich sein. Die fertigen Elemente kommen auf neun Sattelzügen aus Österreich. Parallel zu dieser Lieferung sollen auch gleich die Fenster dazukommen, die unmittelbar danach eingebaut werden. Geplant ist die Fertigstellung bis Juni 2016. Bis zum 2. Oktober sollen die Abbrucharbeiten fertig sein. In dieser Zeit muss die Deilinger Straße in Fahrtrichtung Deilingen halbseitig gesperrt werden. Der aus Richtung Deilingen kommende Verkehr wird über die Siemensstraße/Wörthstraße umgeleitet. Die Bushaltestellen der aus Richtung Deilingen kommenden Busse müssen vom Sportplatz in die Wörthstraße und vom Rathaus in die Gosheimer Straße vorverlegt werden. Am verkaufsoffenen Samstag wird die Sperrung an den Fahrbahnrand zurück genommen. (rm)