Abiturienten in Rottweil aus dem Kreis Tuttlingen

Nicht nur in Spaichingen, Gosheim/Wehingen und Tuttlingen haben zahlreiche junge Leute aus unserer Region erfolgreich ihr Abitur abgelegt, sondern auch in Rottweil an den allgemeinbildenden und den Fach-Gymnasien.

Hier sind die Namen und, soweit vom Gymnasium auf Anfrage mitgeteilt beziehungsweise vom jeweiligen Preisträger selbst, auch die Preise und Belobigungen.

Am Droste-Hülshoff-Gymnasium haben die Prüfung erfolgreich bestanden: Joanna Arand (Schulpreis bildende Kunst), Meltem Belik (Lob), Jana Sophie Faulhaber sowie Selin Yavuz, alle aus Frittlingen.

Im Leibnitz-Gymnasium ihr Abi gemacht haben Benedikt Baier aus Durchausen und Dorothea Nothnagel aus Trossingen.

Am Technischen Gymnasium ihr Fachabitur gemacht haben: Fabian Gehring (Preis), Benjamin Reger, Justin Schumacher, Daniel Rußmann, alle aus Aldingen; Rebecca Fischer, Julia Weber aus Gosheim, David Gimpl, Leon Weiß, Jule Leonie Narr aus Wehingen; Fabian Janosch, Marcel Brohm aus Denkingen, Paulina Faulhaber aus Frittlingen, Niklas Koch, Hannes Weidner und Jonathan Kupferschmid aus Spaichingen.

Am Sozialwissenschaftlichen Gymnasium der Nell-Breuning-Schule erfolgreich waren: Sophia Beck, Denkingen, Alexandra Bühler (Lob) und Carla Merkt, Spaichingen, Lina Palumbo, Wehingen, Markus Schaifel (Lob), Bubsheim, Hana Schnekenburger, Deilingen, Monja Thoma (Preis) und Selina Weber, Gosheim, Melissa Cosar, Spaichingen; am Wirtschaftsgymnasium: Lea Marie Fessele, Böttingen, Kevin Huber, Reichenbach, Patricia Redl, Aldingen, Sophie Wessel, Deilingen; am biotechnologischen Gymnasium: Annika Mühl (Lob), Spaichingen.