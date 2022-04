Abiprüfungen wegen Feueralarm unterbrochen

Die Feuerwehr Spaichingen ist am Montagmorgen zu einem Einsatz in die Sallancher Straße alarmiert worden. Am dortigen Gymnasium Spaichingen hatte die automatische Brandmeldeanlage Alarm geschlagen. Das berichtet die Feuerwehr in einem Schreiben.

Gegen 8.55 Uhr rückten die Kräfte der Feuerwehr Spaichingen zur Einsatzstelle aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr war die Schule bereits evakuiert worden. Vor Ort wurde durch die Kräfte die Einsatzstelle erkundet und der ausgelöste Melder ausgemacht. Es waren weder Rauch noch Feuer zu vernehmen. Vermeintlich hatten Bauarbeiten mit Staubentwicklung den Alarm ausgelöst.

Die laufenden Abitur-Klausuren wurden nur kurz unterbrochen, heißt es im Bericht der Feuerwehr weiter. Im Einsatz war die Feuerwehr Spaichingen mit einem Löschzug und 21 Mann. Zudem war die Polizei, der DRK Rettungsdienst sowie die DRK SEG Spaichingen vor Ort.