ABC-Abwehrübung könnte Grund Für Netzstörung der Telekom sein

Das Netz der Deutschen Telekom in Spaichingen ist seit Montag gebietsweise von Störungen betroffen. Laut einem Sprecher des Netzanbieters sei ein Lastwagen umgekippt und habe dabei eine oberirdische Leitung beschädigt. Die Störungsmeldungen, die die Telekom erreicht haben, stammen aus dem Eschenwasen in der Nähe des Stadions Unterbach.

Auf Nachfrage unserer Zeitung könnten die Manöver der derzeit unter anderem in Spaichingen stattfindenden ABC-Abwehrübung (wir berichteten) Grund für die Störung sein. Die dort stationierten Soldaten, die aktuell an der größten internationalen ABC-Abwehrübung der NATO und EU teilnehmen, schlugen am Montag am Stadion ihr Lager auf und fuhren auch mit größeren Fahrzeugen vor. Laut dem leitenden Hauptmann sei ein Fahrzeug im Zuge des Aufbaus mit einer oberirdischen Leitung der Telekom in Berührung gekommen. Das Resultat: fünf gemeldete Störungen im Eschenwasen bis Dienstagabend. Ob weitere Adressen betroffen sind, ist derzeit nicht bekannt. Die Störung wird voraussichtlich noch bis zum heutigen Mittwochabend, 18 Uhr, andauern.