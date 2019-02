Ab sofort möglich in der Erwin-Teufel-Schule: tägliche Zeitungslektüre

Was ist der Unterschied zwischen einem journalistischen Beitrag in einer Tageszeitung und irgendeinem Beitrag in einem sozialen Netzwerk? Was ist der Unterschied zwischen Nachricht und Kommentar? Zur Medienkompetenz junger Leute gehören solche Fragen, die auch im Unterricht behandelt werden. Eine Tageszeitung zu lesen, sich kritisch mit den Inhalten auseinandersetzen, das können die Schüler der Erwin-Teufel-Schule seit Neuestem in der Zeitungsecke des „Heuberger Boten“ und dank der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg. Diese hat die Patenschaft für das Abonnement übernommen. Vertriebsleiter Felix Fetzer (vorne rechts) überreichte die Urkunde dafür an Schulleiter Thomas Löffler (vorne links). Mit im Boot Schüler des Berufskollegs mit ihrer Lehrerin Nadine Hermann (hinten links).