A-cappella-Gruppe macht Station in Spaichinger Stadthalle

Die A-cappella-Gruppe Maybebop tritt am Samstag, 12. Mai, um 20 Uhr in der Stadthalle in Spaichingen mit ihrem neuen Programm „sistemfeler“ auf. Einlass ist um 19.15 Uhr.

Maybebop sind laut Pressemitteilung vier Querdenker aus Hamburg, Berlin und Hannover. Jan Bürger, Lukas Teske, Oliver Gies und Sebastian Schröder haben sich in ihren mittlerweile 15 Jahren gemeinsamen Schaffens an die Speerspitze der deutschsprachigen Musik- und Theaterszene gesungen. Frech, hochmusikalisch, intelligent und mit viel Humor zelebrieren sie ihr neues Tourneeprogramm „sistemfeler“. Im Mittelpunkt stehen facettenreiche Eigenkompositionen mit bisweilen absurden Botschaften – angesiedelt zwischen Wahn und Witz. Inhaltlich gehen die Jungs nie auf Nummer sicher, sondern stets neue Wege. Ihre deutschsprachigen Songs, keck und nicht immer politisch korrekt, behandeln unterschiedlichste Themen, vor allem das aktuelle Zeitgeschehen. Mal ätzend, morbide, subtil oder gerne urkomisch – Hauptsache, das Augenzwinkern fehlt nicht, so die Pressemitteilung.

Die Choreografien sollen für eine tolle Bühnenshow sorgen. Dazu gehören das aktive Mitwirken und die Einbeziehung der Zuhörer mit Aktionen wie „Wünsch dir was“: Konzertbesucher melden hier vorab oder im Konzert Songs aus dem Repertoire an oder rufen sie zu. Ebenso gibt es einen „Karaoke“-Part, bei dem ein Zuschauer aus dem Publikum spontan auf die Bühne kommt und mit den Jungs etwas singen kann, sowie ein Improvisationssong aus Wörtern, die das Publikum zuruft. Das Ensemble bewältigt laut Pressemitteilung jährlich rund 120 Auftritte im In- und Ausland mit mehr als 70 000 Konzertbesuchern.