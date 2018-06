91-Jähriger hat Brand selbst entfacht

Nach zwei Tagen intensiver Ermittlungen zu dem Wohnhausbrand in Dettingen (wir berichteten) steht für die Kriminalpolizei Freudenstadt ziemlich sicher fest: der 91-jährige Hausbewohner hat das Feuer, das ihn das Leben kostete, bewusst oder unbewusst selbst entfacht. Eine technische Brandursache schließt die Polizei aus. Die objektiven Feststellungen am Brandort und die bisher durchgeführten Befragungen ließen am Ende diesen begründeten Schluss zu, so die Polizei. Die Frage, was genau zu dem Brandausbruch geführt hat, werde möglicherweise unbeantwortet bleiben. Den entstandenen Schaden schätzen die Brandermittler auf etwa 150 000 Euro. (pz)