9.November: Glockenläuten gegen das Vergessen

Am 9. November erinnern in Spaichingen die Kirchen zusammen mit der KZ-Initiative an die Reichspogromnacht 1938 und an andere historische Ereignisse am 9. November. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr in der evangelischen Kirche mit einer Andacht. Um 19.30 Uhr läuten die Kirchenglocken gegen das Vergessen. Die Initiatoren entzünden Kerzen und bringen sie an die Erinnerungsorte an das KZ in Spaichingen (Marktplatz, Martin-Luther-Haus, Busbahnhof, KZ- Ehrenmal, Ecke Karlstr., und beim Gedenkstein vor Firma Hogri in der Lehmgrube). Die Veranstaltung findet entsprechend der Hygienevorschriften statt.