Ein 89-jähriger Golf-Fahrer ist am Dienstagmittag gegen 12.45 Uhr in der Böttinger Straße auf einen Baustellenlaster gefahren, der mit eingeschaltetem Warnblinklicht im Baustellenbereich stand. Die Beschilderung der Baustelle war laut Polizei ebenfalls vorschriftsmäßig. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt.