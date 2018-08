80-jährige Autofahrerin verletzt

Eine 80-jährige Mercedes-Fahrerin ist bei einem Unfall verletzt worden. Laut Polizei wollte sie am Dienstag gegen 9.30 Uhr von der K 5901 aus Richtung Mahlstetten kommend in die L 438 einfahren. Dabei nahm sie einem von links kommenden Lkw-Fahrer die Vorfahrt. Es kam zur Kollision, wodurch der Mercedes sich um 360 Grad drehte und auf dem Grünstreifen landete. Am Mercedes entstand Totalschaden in Höhe von 25 000 Euro. Der Schaden am Lkw beläuft sich auf 3000 Euro. Die 80-Jährige zog sich bei dem Aufprall leichte Verletzungen zu.