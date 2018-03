Bei einem Schwelbrand in einem Einfamilienhaus in Harthausen ist am Dienstagmorgen ein 78-Jähriger ums Leben gekommen. Laut Angaben der Polizei war es aus bislang ungeklärter Ursache zu dem Brand und starker Rauchentwicklung in der Straße Im Brühl gekommen.

Die Epfendorfer Feuerwehr, die zunächst mit der Harthauser Abteilung vor Ort war, entdeckte den leblosen Mann im ersten Obergeschoss des Wohnhauses, in dem dieser allein gelebt hatte. Gemeinsam mit dem Rettungsdienst starteten die Wehrleute Wiederbelebungsversuche, bis der Notarzt eintraf.

Schließlich wurde der Bewohner mit einer schweren Rauchgasvergiftung in den Rettungswagen gebracht und dann ins Oberndorfer Krankenhaus gefahren. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, ist er inzwischen verstorben.

