77-Jährige missachtet Vorfahrt

Eine 77-jährige VW-Fahrerin hat am Mittwoch gegen 17.15 Uhr an der Kreuzung der Hindenburgstraße zur Dreifaltigkeitsbergstraße die Vorfahrt einer 18-jährigen Passat-Fahrerin missachtet. Die 77-Jährige war laut Polizei aus Richtung Balgheim auf der Hindenburgstraße unterwegs und wollte die Dreifaltigkeitsbergstraße überqueren. Hierbei sah sie nicht, dass ein VW-Passat vom Dreifaltigkeitsberg in Richtung Hauptstraße fuhr. Die Autos stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro. (pz)