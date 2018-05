77-jährige Autofahrerin stirbt

Eine 77-jährige Autofahrerin ist am Donnerstag an der Einmündung der Straße Am Hohenstein in die B 294 tödlich verunglückt. Laut Polizei hatte sie keinen Sicherheitsgurt angelegt.

Die Frau fuhr gegen 8.45 Uhr in einem Mini Cooper auf der Straße Am Hohenstein in Richtung der Bundesstraße. Vor der Einmündung überholte sie einen Wagen. Noch vor der Verkehrsinsel scherte sie wieder ein, kam in der Linkskurve aber nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie überfuhr den Bordstein, ein Verkehrszeichen und streifte mit ihrem Wagen an der Leitplanke entlang. Ungebremst überquerte die 77-Jährige die Bundesstraße und einen Radweg. Zuletzt bremste eine Böschung den Mini unsanft. Dass die betagte Autofahrerin nicht angeschnallt war, wurde ihr laut Polizei zum Verhängnis: Sie verletzte sich so schwer, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Am Auto entstand Totalschaden. Der Wagen wurde für weitere Untersuchungen beschlagnahmt.