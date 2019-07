750 junge Fußballspieler beim SVS-Turnier

750 Kinder und Jugendliche aus ganz Baden-Württemberg und der französischen Partnerstadt Sallanches sind übers Wochenende nach Spaichingen gekommen, um Fußball zu spielen und viel Spaß zu haben: Zum 31. Mal richtete der Sportverein Spaichingen (SVS) sein Jugendfußballturnier aus, und zum achten Mal im Gedenken an den langjährigen Jugendleiter des SVS, Dieter Kienast.

60 Zelte hatten die etwa 200 Helfer in der Woche zuvor aufgebaut, dazu eine Hüpfburg, eine Torwand und ein Fußballtennisfeld, ein Street-Soccer-Court und Tischfußball, wie Organisator und Jugendleiter Walter Nierlich erzählt: „Wir haben das mittlerweile auf viele Schultern verteilt. Jeder hat seine Aufgabe, der eine ist für die Personaleinteilung zuständig, einer für den Zeltaufbau, einer für den Wirtschaftsbetrieb und so weiter.“

Letzterer lief am Wochenende in drei Großzelten: Der Pizzeria, der Caféteria und dem Wirtschaftszelt, wo es von Pommes bis Schnitzel allerhand Leckereien gab. Und das nicht nur für die 750 Spieler und Spielerinnen, ihre Betreuer und die Helfer, sondern auch für die vielen Besucher aus Spaichingen und Umgebung. „Hier ist abends immer alles voll“, stellt Nierlich fest, „die Leute schätzen die schöne Atmosphäre“. Und auch das leckere Essen, dessen Mengen Walter Nierlich schwer in Zahlen wiedergeben kann, aber eine hatte er ungefähr parat: Pizzabäcker Raffaele Carusone hat im vergangenen Jahr zwischen 750 und tausend Pizzen gebacken.

Willkommene Abkühlung

Walter Nierlich freute sich auch über die Unterstützung seitens der Stadt Spaichingen: Die hatte nämlich allen Teilnehmern freien Eintritt ins Freibad gesponsert, was die jungen Menschen und ihre Betreuer bei den hohen Temperaturen gerne nutzten. Aber auch die Organisatoren hatten vorgesorgt, an allen Spielfeldern standen Wassereimer zur Abkühlung und Erfrischung. Und auch für den Fall der angekündigten Gewitter sah man sich auf der sicheren Seite: „Wir können dann in die Halle ausweichen. Da passen alle rein“, so Nierlich. Vor ein paar Jahren musste man tatsächlich wegen eines Gewitters ausweichen, aber das war in diesem Jahr nicht nötig.

Insgesamt 280 Spiele

Gespielt wurden insgesamt 280 Matches, die jeweils elf Minuten lang sind, und bei denen pro Team sechs Feldspieler und ein Torwart um den Sieg kämpfen. Da gab es packende Szenen zu sehen, auch bei den Mädchenteams, die am Sonntag antraten.

Los ging es schon am Freitagabend, da reisten die Spieler mit ihren insgesamt 230 Betreuern an, der Abend wurde dann im Festzelt gemeinsam gefeiert. Am Samstagmorgen starteten dann die Spiele der C-, D- und E-Junioren, unterbrochen von der Mittagspause ging es bis 17 Uhr, und abends trafen sich dann wieder alle zu einem gemütlichem Festzeltabend mit musikalischer Unterhaltung, Spielen und viel Gaudi. Wer wollte, konnte auch bei der Tombola sein Glück versuchen, bei der es handsignierte Trikots zu gewinnen gab. Der Sonntagvormittag gehörte dann wieder den Spielen, diesesmal auch die der Mädchenteams. Und ab 14 Uhr ging es dann in die Endspiele

Das SVS-Juniorenturnier ist Teil des Allianz Junior Cup, bei dem aus allen 100 deutschlandweiten Turniersiegern ein Profi vom FC Bayern acht Finalteilnehmer auslost, die dann Mitte Oktober bei einem Finalturnier in München antreten dürfen. Dazu gab es für die D-Junioren einen Sportbeutel, und natürlich für die Gewinner einen Wanderpokal, und für alle Urkunden und Medaillen.