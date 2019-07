65 Mannschaften messen sich im Unterbachstadion

Die Fußball-Jugendabteilung des SV Spaichingen lädt vom 5. bis 7. Juli zum 31. großen Jugend-Fußballturnier ins Stadion Unterbach ein. 650 Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 14 Jahren sowie über 150 Trainer, Betreuer und Eltern von nah und fern werden in Spaichingen zu Gast sein.

Über 200 ehrenamtliche Helfer sind beim Zeltaufbau, der Bewirtung und Betreuung der Gäste im Einsatz, teilt der SVS mit: „Schon lange sind wir mit 65 Mannschaften ausgebucht“, so wird Fußball-Jugendleiter Walter Nierlich zitiert, der mit seinem Team seit mehreren Monaten mit der Vorbereitung der Großveranstaltung beschäftigt ist. Zwei zusätzliche Verpflegungszelte werden auch in diesem Jahr auf dem Parkplatz des Manfred-Ulmer-Sportheims aufgebaut. Aus der französischen Partnerstadt Sallanches werden rund 20 Personen und ein E-Juniorenteam anreisen. Fast 75 Übernachtungszelte müssen in den nächsten Tagen im Stadion aufgebaut werden.

Zum achten Mal findet das Turnier in Erinnerung an den langjährigen SVS-Jugendleiter Dieter Kienast statt. Als Titelverteidiger treten die SGM Baar (C-Junioren), die SGM Markgröningen-Riexingen I (D-Junioren), der SV Zimmern I (E-Junioren) sowie der TSV Münchingen (C-Juniorinnen) an.

Die Wanderpokale werden gespendet. Das Turnier der D-Junioren wird erneut als Allianz-Juniors-Cup ausgetragen. Aus allen 100 deutschlandweiten Turniersiegern werden durch Auslosung eines FC Bayern München-Profis acht Final-Teilnehmer ermittelt, die Mitte Oktober bei einem Finalturnier in München antreten dürfen. Alle Teilnehmer beim SVS-D-Juniorenturnier erhalten einen Sportbeutel, zudem kommen dem SVS zahlreiche weitere wertvolle Sportartikel zugute.

Volker Geiger wird für die Turnierleitung verantwortlich sein, die Turnierpläne erstellt Tino Gölker, die Verpflegung im Zelt, in der Cafeteria sowie der SVS-Pizzeria liegt in den bewährten Händen von Raffaele Carusone, Lothar Flaig sowie Arne und Adrian Wank. Den Helfereinsatz sowie den Zeltaufbau koordinieren Ralf Wibiral, Bino Schumm und Martin Pronet. Kassierer Berthold Bunz wird die vielfältigen finanziellen Bewegungen überwachen und ist zudem für das Sponsoring zuständig.

Zahlreiche Unternehmen aus Spaichingen und der Region unterstützen die Großveranstaltung, für die es erneut Ankündigungsplakate an den Ortseingängen und eine Sponsorenwand geben wird. Wie immer bietet der SVS für Teilnehmer und Gäste ein Rahmenprogramm mit Torwandschießen, Fußballtennis, Street-Soccer-Court, Tischfußball, kostenlosem Eintritt ins benachbarte Freibad, einer Tombola mit handsignierten Trikots sowie verschiedenen Spielmöglichkeiten außerhalb des Spielfeldes.